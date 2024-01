Inizio settimana un po’ “PAZZO” tra ROVESCI, MITEZZA e FREDDO

La relativa fase alto pressoria che sta interessando gran parte d’Italia non avrà vita lunga. Due figure diametralmente opposte mineranno il suo potere nei prossimi giorni: stiamo parlando del flusso perturbato atlantico e di una grosse mole di freddo che si stabilirà sui settori nord orientali del Continente. La nostra Penisola si troverà in una sorta di equilibrio instabile che non scongiurerà episodi di maltempo ed anche l’arrivo di un po’ di freddo, sebbene limitato al nord e all’alto versante adriatico.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di lunedi 15 gennaio:

Aria molto mite e umida da ovest-nord/ovest si farà strada sull’Italia. Rovesci saranno possibili nelle aree interne del centro, sulla Sardegna, la Sicilia, ma soprattutto tra la Campania e la Calabria Tirrenica dove avremo gli accumuli piovosi più elevati. Piovaschi anche tra Marche e Abruzzo, unitamente alla Puglia. Si tratterà di piogge in un contesto molto mite, di conseguenza la quota neve sarà oltre i 2000 metri. Sul resto d’Italia non si avranno fenomeni, anche se il cielo non sarà del tutto sereno.

Nella giornata di martedì 16 gennaio le precipitazioni tenderanno quasi ovunque ad attenuarsi, a parte residui rovesci tra la Campania e la Calabria Tirrenica. Si farà però strada un po’ di freddo segnatamente al nord e sull’alto versante adriatico. Ecco la mappa delle temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali di martedi 16 gennaio:

Mitezza conclamata assicurata da venti in prevalenza occidentali al centro e al sud. Un po’ di freddo si farà vedere invece al nord e sull’alto versante adriatico, con isoterme a 1500 metri comprese tra 0 e -2°, non accompagnate però da precipitazioni importanti.