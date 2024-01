Le prospettive per l’inizio della settimana prossima: il MOSTRO ANTICICLONICO mollerà la presa?

L’alta pressione resterà forte ed invadente anche per gran parte della settimana prossima. Spariranno i geopotenziali folli presenti in questi giorni (il rosso sulle mappe), ma la struttura stabilizzante non avrà la minima intenzione di abdicare in favore di altre configurazioni. Servirà tempo per elidere un’anomalia termo-barica di questo genere, che probabilmente si protrarrà per tutta la settimana prossima.

Sia il modello americano che europeo non danno esiti diversi, questo perchè l’alta pressione mette in riga tutti e fa salire l’attendibilità previsionale anche a molti giorni dalla scadenza.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di martedi 30 gennaio secondo il modello americano

Vi sarà un lieve invecchiamento della struttura anticiclonica, che si manterrà comunque molto vasta. Completamente blindata la porta atlantica, mentre più ad est una depressione fredda potrebbe influenzare con un po’ di vento e qualche addensamento senza fenomeni le estreme regioni meridionali. dove avremo anche qualche grado in meno. Sul resto d’Italia avremo tanta mitezza, situazioni nebbiose, tanto inquinamento ed una completa assenza di fenomeni precipitativi.

Il modello europeo per il medesimo giorno (martedi 30 gennaio) mostra grossomodo la stessa situazione:

Le estreme regioni meridionali lambite dalla circolazione depressionaria presente in sede ellenica, ma senza fenomeni degni di nota. Nulla da segnalare invece sul resto d’Italia, alle prese con il solito tempo insipido e mite.