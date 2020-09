Pazzo week-end: che crollo termico, che vento! Ancora NEVE su alcune zone di montagna

Scenari alpini come questo saranno facilmente riscontrabili tra venerdì e il fine settimana; l'autunno entrerà in scena mostrando il suo volto più crudo, quello del maltempo severo, che lo farà assomigliare quasi all'inverno per alcune ore su diverse regioni del nord, segnatamente sulle aree di montagna.

La giornata di sabato peraltro vedrà le nevicate attestarsi sui crinali alpini di confine e interessare i versanti esteri, ma dell'instabilità sarà ancora attiva su alto e medio Adriatico, sul medio-basso Tirreno e il meridione in genere, mentre il Maestrale seguiterà a colpire la Sardegna con forza.



La neve accumulata sulle Alpi oltre i 1800m andrà dai 20 ai 40cm, si potrà arrivare anche oltre il mezzo metro dai 2000m in su ma una spruzzata potrebbe arrivare sin sotto i 1200-1300m, oltralpe anche a quote collinari.



Le temperature caleranno soprattutto nella notte tra sabato e domenica, quando al risveglio su gran parte del nord e sulle zone interne appenniniche del centro e del sud potranno raggiungersi valori prossimi ai 5-6°C e mediamente si viaggerà sugli 8°C, zero gradi previsti ad Aosta, cosi come a Brunico.

C'è incertezza sul meteo domenicale perché i due principali modelli si dividono: l'americano opta per la formazione di una nuova depressione sul Mar Ligure in rapido movimento verso il Tirreno centrale con maltempo soprattutto al centro, in movimento verso il sud e alcuni momenti piovosi anche su Liguria, bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia-Romagna, come indica la mappa qui sotto.

Il modello europeo vede invece il minimo molto più basso con interessamento di Lazio, Campania e di tutto il meridione ed esclusione delle rimanenti zone del Paese. Mappa qui sotto.



Chi avrà ragione? Lo scopriremo certamente nei prossimi aggiornamenti, quando gioco forza i due modelli dovranno convergere verso un'unica soluzione.



Comunque sarà un fine settimana decisamente frizzante!