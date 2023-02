Nel fine settimana arriverà qualche preziosa PIOGGIA, vediamo dove

Il campo di alta pressione che ci sta interessando da diversi giorni, tenderà un po' a flettere nel fine settimana sull'Italia, questa volta non per merito di correnti fredde orientali, ma per l'arrivo di infiltrazioni umide provenienti dall'Atlantico. Vi sarà anche qualche pioggia, ma nulla di organizzato.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 18 febbraio:

Le aree che potrebbero avere qualche piovasco saranno la Liguria centro-orientale, l'alta Toscana e il Friuli. Molte nubi saranno presenti anche sul Tirreno, ma con bassa probabilità di pioggia. Più aperto il tempo sulle Isole e lungo il versante orientale dove le temperature saranno molto miti.

Domenica 19 febbraio avremo un aumento delle aree che potrebbero essere bagnate da qualche pioggia o piovasco. Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nella giornata suddetta:

Qualche pioggia o piovasco sparso sarà possibile sulla Liguria e su tutto il versante tirrenico fino alla Campania. Piovaschi sparsi saranno altresì possibili sul Friuli, per il resto tempo asciutto, abbastanza soleggiato e piuttosto mite.

