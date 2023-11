Nel fine settimana ARIA più FREDDA sull'Italia, vediamo i risvolti

La mitezza esasperata che sta interessando diverse regioni italiane sarà temporaneamente interrotta nella giornata di sabato 18 novembre. Nulla di serio! Solo uno sbuffo di aria più fredda che tra l'altro interesserà solo le regioni adriatiche e il meridione. L'alta pressione infatti si manterrà ben salda in sede iberica e sul Mediterraneo occidentale, impedendo un ingresso franco delle correnti nord atlantiche sul nostro Paese.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre:

Dicevamo della roccaforte iberica mite e stabile che non consentirà l'ingresso diretto dell'aria fredda sull'Italia. Ci si dovrà "accontentare" di uno sbuffo verso la Penisola Balcanica che interesserà marginalmente il versante adriatico e il meridione con un po' di vento, di freddo e forse qualche spruzzata di neve in Appennino.

Sul fronte dei fenomeni, qualche rovescio sarà possibile in Adriatico e al sud nella giornata di sabato:

Non si esclude inoltre la possibilità di qualche rovescio nevoso in Appennino oltre i 1200-1300 metri, ma cose di poco conto. Il resto d'Italia non si accorgerà quasi di nulla a parte forse un lieve calo delle temperature limitato ai valori minimi.

Nella giornata di domenica 19 novembre tutto sarà passato e sull'Italia tornerà la mitezza indotta da una nuova espansione dell'alta pressione verso levante.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

