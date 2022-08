Meteo fine settimana: tornerà il SOLE, ma le INCERTEZZE non mancheranno

Tempo in miglioramento sull'Italia durante il fine settimana, ma non sarà un dominio assoluto del sole. Vediamo subito la mappa che ritrae la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di domenica 21 agosto:

Nonostante l'espansione dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Italia, in quota permarrà un flusso fresco e moderatamente instabile che non consentirà alla stabilità di imporsi in modo deciso. Anche il quadro termico sarà accettabile su tutta l'Italia, senza punte di caldo eccessivo.

Dove avremo la possibilità di precipitazioni? La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di sabato 20 agosto:

Qualche temporale sarà possibile sul medio Adriatico, il nord della Sicilia, la Calabria e le aree interne meridionali in genere. Qualche temporale si farà vedere nel pomeriggio anche sulle Alpi orientali, per il resto tempo asciutto e soleggiato.

Veniamo ora al tempo previsto per domenica 21 agosto:

Notiamo piovaschi o brevi temporali possibili nelle aree interne del centro e del meridione. Qualche rovescio al mattino anche tra il sud della Calabria e il nord della Sicilia, per il resto tempo asciutto, soleggiato e con temperature gradevoli.

