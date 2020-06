La tendenza per il prossimo week-end: nuovi TEMPORALI in arrivo al nord domenica?

Le alte pressioni robuste, ovvero le figure bariche che trasformano il tempo italico in un monologo di sole e caldo, resteranno distanti dalla nostra Penisola. Di conseguenza non è lecito attendersi una stabilizzazione del tempo, almeno in tempi brevi.

La perturbazione che metterà sotto torchio gran parte d'Italia tra giovedi 4 e venerdi 5 giugno, tenderà a spostarsi verso levante. Sull'Italia avremo quindi un breve intervallo subito surclassato da un nuovo peggioramento al nord che interverrà nella giornata domenicale.

Ecco la mappa sinottica prevista dal modello americano nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno:

Cosa notiamo? La persistenza di una vasta depressione che avilupperà nelle sue spire quasi tutto il nostro Continente. Tra la Scandinavia e il Mare del Nord avremo geopotenziali davvero bassi, quasi di stampo invernale.

Partendo dalla destra dell'immagine si nota la perturbazione di giovedi/venerdi ormai sull'Europa orientale. Più ad ovest, nei pressi della Francia, si farà sotto un nuovo sistema perturbato che potrebbe impegnare il nord nella giornata di domenica 7 giugno.

In sostanza: il SABATO sarà variabile al nord con qualche rovescio locale sui monti; in genere soleggiato invece al centro e al meridione.

La DOMENICA vedrà peggiorare il tempo al nord e in tendenza anche sulla Toscana con piogge sparse e temporali. Resterà abbastanza buono il tempo sul resto d'Italia con anche un po' di caldo in arrivo all'estremo sud stante le correnti provenienti dal nord Africa.