Fine settimana non esente da ROVESCI: ecco chi dovrà aprire l'ombrello

Alta pressione in rinforzo durante il fine settimana, anche se i massimi pressori si troveranno sull'Europa centrale e non sull'Italia. La prima mappa mostra la situazione sinottica in Italia nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre:

Nonostante la presenza dell'alta pressione, si scorge una piccola circolazione depressionaria soprattutto in quota, che manterrà instabile il tempo sulle due Isole Maggiori e parte del meridione.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 16 ottobre:

Il tempo sarà buono su tutta l'Italia ad eccezione della Sardegna che avrà alcuni rovesci seppure non di rilevante entità. Qualche piovasco non si esclude nell'arco della giornata anche sulla Sicilia settentrionale.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese domenica 17 ottobre:

Rovesci tra la Sardegna e la Sicilia; piovaschi anche in Calabria e sul Golfo di Taranto. Sul resto d'Italia bel tempo a parte nubi locali senza conseguenze. Temperature in aumento su tutta l'Italia con valori nel complesso gradevoli.