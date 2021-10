ARIA FREDDA sull'Italia: MALTEMPO e NEVE in montagna; ecco le regioni coinvolte

Nei prossimi due giorni la nostra Penisola assaporerà un breve anticipo d'inverno, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Aria fredda irromperà sull'Italia con forti venti da nord-est. Le regioni settentrionali saranno saltate dai fenomeni, che si concentreranno soprattutto sulle regioni meridionali e parte di quelle centrali.

Un altro aspetto importante di questo episodio saranno i forti venti settentrionali che si abbatteranno soprattutto sul settore centro-meridionale italico, accompagnando un sensibile calo delle temperature.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 13 ottobre:

Rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno la Calabria e il nord della Sicilia. Rovesci anche sulla Sardegna e lungo le regioni del versante adriatico fino alla Puglia. Quota neve in calo sull'Appennino centrale e meridionale nell'arco della giornata fino a 1400-1600 metri.

Al nord tempo nel complesso buono a parte piovaschi sull'estremo nord-est al mattino, in via di attenuazione. Forti venti da nord-est ovunque, specie al centro e sulla Sardegna.

Questa invece è la situazione attesa per la giornata di giovedi 14 ottobre:

Sarà la giornata più fredda per il settore centro-meridionale italico. Spruzzate di neve fino a 1300-1400 metri saranno possibili sull'Appennino Molisano e Lucano. Rovesci intensi sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia. Al centro situazione in miglioramento, mentre al nord il cielo si manterrà in gran parte sereno.

