AUTUNNO? Attendere prego! Ecco le regioni piÃ¹ colpite dallo SCEMPIO TERMICO del week-end

Si conferma un fine settimana di piena estate sulla nostra Penisola. Non possiamo dire che sarà l'ultimo, perchè il clima degli ultimi anni ci ha abituato ad exploit di caldo anche nel mese di ottobre. Si spera comunque che la situazione inizi a cambiare nell'arco della settimana prossima, in quanto la presenza di temperature così elevate in un periodo in cui dovrrebbe essere il fresco a dominare la scena, non fanno di certo bene agli equilibri naturali.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Europa nelle ore centrali della giornata di domenica 1 ottobre:

Come abbiamo già detto, il gobbone africano sfrutterà la stampella della Penisola Iberica per sferrare il suo attacco all'Italia. Il massimo sviluppo di questa struttura è atteso tra il week-end ed i primi giorni della settimana prossima.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo che si raggiungeranno in Italia alle ore 14 di sabato 30 settembre:

Punte di 30° sulla Sardegna, sull'Emilia Romagna e sulla bassa Toscana. Molte regioni alle prese con valori attorno a 28-29°. Praticamente nessuna regione farà registrare temperature massime sotto i 25° a parte ovviamente le aree montuose.

La seconda mappa mostra i valori attesi al suolo alle ore 14 di domenica 1 ottobre.

Il mese centrale dell'autunno italico prenderà avvio con un quadro termico ancora più critico! Punte di 31° saranno possibili sulla Sardegna e la bassa Toscana, 30° sul Lazio, la Campania e l'Emilia Romagna, molte regioni con 27-28°.

Questa situazione si protrarrà anche nelle giornate di lunedi e martedi, poi forse qualcosa inizierà a cambiare...si spera!

RIASSUMENDO: L’Italia vivrà un fine settimana da record, con temperature tipiche dell’estate anziché dell’autunno. La responsabile è un’alta pressione africana che si appoggia alla Penisola Iberica e spinge aria calda e umida dal Mediterraneo verso il nostro Paese. Si tratta di una situazione anomala e preoccupante, che potrebbe durare anche nei primi giorni di ottobre. Si spera che dalla metà della settimana prossima si verifichi un cambiamento della circolazione atmosferica, che porti finalmente un po’ di fresco autunnale sull'Italia.

