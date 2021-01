Colpo di scena: domenica spunta la NEVE in pianura su parte del nord, poi in Adriatico!

E' un segnale? E' un azzardo? Un'emissione pazza ed estrema del modello americano? Non troppo, visto che la stessa situazione era stata prevista ieri sera e poi cancellata dall'emissione di stamane dal modello europeo, non proprio l'ultimo arrivato.



La verità è che, emissione dopo emissione, il modello americano prevede un week-end sempre più perturbato sull'Italia con l'aria fredda pronta a dare manforte ad una depressione al suolo in movimento lungo la Penisola.



E quella massa d'aria fredda non è per niente trascurabile perchè arriva dalla Russia e potrebbe avere un'ingerenza anche più massiccia di quanto il modello non sappia leggere oggi.



E se arrivasse a sconvolgere il quadro barico sull'Europa per l'inizio di febbraio? Ora facciamo un passo alla volta, perchè al momento questa eventualità pare piuttosto remota.

Ecco allora le carte che evidenziano il freddo che entrerà e la neve che dovrebbe scaturirne secondo questa emissione, qui siamo a domenica mattina e si nota la nevicata in arrivo su bassa Lombardia, Emilia-Romagna e basso Veneto sino in pianura, sia pure bagnata con fiocchi ad esempio a Bologna, ma anche a Mantova, Modena, Reggio Emilia e Parma. Nel contempo la neve farà la sua comparsa a quote sempre più basse sin verso i 400m su Marche, Abruzzo e poi Molise:

Nel pomeriggio-sera domenicale ancora situazione favorevole a nevicate su parte della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e di Marche, Abruzzo e stavolta anche Molise, con fiocchi che potranno raggiungere anche il litorale del medio Adriatico:

Temperature in picchiata a 1500m ma anche al suolo proprio tra Marche ed Abruzzo, come si nota da questa mappa prevista per la notte su lunedì:

Attendibilità? Leggete tra qualche ora la rubrica "la sfera di cristallo" per saperne di più.