Come potrebbe comportarsi il mese di AGOSTO in Italia?

Prima di addentrarci nelle linee di tendenza emesse dal prestigioso centro di calcolo ECMW per il mese di agosto, si rende necessaria un'importante premessa:

Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività, la loro affidabilità è infatti lievemente inferiore al 50%.

Ad una prima occhiata, il prossimo mese di agosto potrebbe essere moderatamente caldo e con precipitazioni complessivamente inferiori alle medie del periodo.

Iniziamo la nostra indagine proponendo le anomalie termiche previste per il terzo mese dell'estate italica (agosto). Abbiamo opportunamente cerchiato l'Italia in modo da avere un impatto di veduta migliore:

Dicevamo delle temperature superiori alle medie del periodo...non solo in Italia, ma sulla quasi totalità del nostro Continente ad eccezione delle Isole Britanniche.

In Italia si andrebbe dal mezzo grado sopramedia delle Isole ed estremo sud fino ad un grado e mezzo di esubero termico ubicato sulle regioni settentrionali e parte delle centrali (in modo particolare i settori interni).

Dal punto di vista pluviometrico emerge invece un quadro complessivamente inferiore alle medie (pluviometriche) del periodo. Ecco la mappa:

Anche in questo caso, l'anomalia pluviometrica negativa potrebbe abbrabbiare gran parte del Continente ad eccezione dei settori piu a nord.

In Italia solo le Isole e le estreme regioni meridionali avrebbero piogge attorno allamedia. Il resto d'Italia sperimenterebbe invece un quadro precipitativo sottonorma, in modo particolare sulle Alpi e sul nord-est

