Quanto caleranno le TEMPERATURE nella giornata di DOMENICA?

La prima mappa che vi presentiamo mostra gli scostamenti dalla media termica in Italia nella giornata odierna, venerdi 26 febbraio, alle ore 14:

Al nord avremo temperature tra i 6 e gli 8° superiori alla norma; al centro tra i 3° sopramedia della Sardegna e i 6° delle aree interne; al sud tra i 3° sopramedia di Sicilia e Calabria e i 6° della Campania.

Ecco come si modificheranno le temperature nella giornata di domenica, sempre alle ore 14:

Il versante adriatico rientrerà in media, mentre le immediate aree interne finiranno sottomedia di 2-3°. In media anche l'Emilia Romagna, mentre il resto del nord, il Tirreno e le Isole resteranno sopramedia, ma con scarti più ridotti rispetto alla norma (tra i 2 e i 4°).

Resterà sopramedia di almeno 5° gran parte della Pianura Piemontese e parte dell'ovest lombardo.

