Verso sera TEMPORALI in arrivo su diverse zone del nord, sole e caldo altrove

SITUAZIONE: una zona di alta pressione protegge ancora gran parte dell'Italia centrale e meridionale, mentre il nord è raggiunto da un flusso di correnti instabili da sud ovest che favorisce il passaggio di impulsi temporaleschi. Uno di questi è atteso in serata, come testimonia la sequenza grafica del modello americano tra le 17 e le 20 e tra le 21 e le 24:

Rispetto alle grafiche proposte va evidenziato un possibile maggiore coinvolgimento dell'Emilia, della Toscana, della Sardegna e marginalmente dell'Umbria, ma i fenomeni più rilevanti dovrebbero comunque attestarsi sul catino padano e sulla fascia prealpina e nord appenninica.



EVOLUZIONE: domenica la massa d'aria calda e stabile si affermerà temporaneamente anche al nord, regalando una giornata estiva a quasi tutto il Paese, tenendo conto però della presenza del vortice depressionario ad ovest della Sardegna, come si nota da questa mappa termica previste per le 17 di domenica a 1500m dal modello americano:

PROSSIMA SETTIMANA: il vortice depressionario (una goccia fredda in quota) avanzerà progressivamente verso est, coinvolgendo dapprima la Sardegna, poi il nord-ovest, in seguito da martedì 19 anche il resto del Paese ed insistendovi almeno sino a tutto mercoledì 20 maggio. Qui l'esordio del peggioramento con i rovesci previsti sulla Sardegna nella giornata di lunedì 18:

MIGLIORAMENTO: da giovedì 21, ma più ancora da venerdì 22 probabile progressiva affermazione di un promontorio anticiclonico, in grado di garantire sole e caldo (moderato) a tutto il Paese almeno sino a martedì 26 maggio. Sul finire del mese invece si prevede una probabile recrudescenza dell'instabilità, ma seguite gli aggiornamenti.



OGGI: giornata discreta al nord, bella altrove e anche calda al centro e al sud. Dal pomeriggio addensamenti cumuliformi e primi rovesci sul nord-ovest, in estensione in serata a gran parte del nord, esclusa la Romagna. Da notare nella notte annuvolamenti e qualche rovescio anche su Toscana, Umbria e Sardegna, altrove condizioni invariate.

