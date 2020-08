Un lunedi PERTURBATO sulle regioni centrali e parte del meridione

La riflettività del radar questa mattina mostra il grappolo di rovesci o temporali che si staglia dalla Sardegna alle regioni centrali italiane.

Sulle regioni settentrionali per il momento non ci sono precipitazioni, mentre il meridione è ancora in attesa e per oggi avrà reiterate condizioni di caldo intenso e fastidioso.

Dal punto di vista termico, lo zoccolo duro dell'estate ha ormai segnato il passo al centro-nord, lasciando spazio a temperature nettamente piu ridimensionate come era nelle attese.

Occupiamoci però della giornata odierna, lunedi 31 agosto, che si annuncia abbastanza impegnativa per soprattutto per le regioni centrali. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domattina, martedi 1 settembre:

Si nota una schiera di temporali che martellerà per l'intera giornata la Sardegna e le aree del centro Italia, al limite fino alla Campania. In queste aree sono attesi temporali anche molto intensi con annessi nubifragi e grandinate.

Qualche fenomeno si estenderà ancora verso l'estremo nord-est, mentre sul resto del nord avremo condizioni variabili con rovesci solo sporadici.

Temperature in forte calo anche al centro, mentre il caldo (come già accennato) si rifugerà all'estremo sud dove avremo ancora molto fastidio.

Due parole sulla giornata di domani, martedi 1 settembre: il nuovo mese esordirà con una giornata gradevole e variabile su tutta l'Italia con qualche fenomeno specie nelle aree interne e al nord. Fine del caldo fastidioso anche sulle estreme regioni meridionali.

