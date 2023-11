SPECIALE: arriva una DOPPIA TEMPESTA anche sull'Italia! Piogge ECCEZIONALI e VENTI fino a 140kmh in Appennino!

ATTENZIONE!

Una doppia tempesta si abbatterà sull'Europa centrale e parzialmente anche sull'Italia tra giovedì e le prime ore di domenica 5 novembre. Saranno certamente momenti molto delicati, sicuramente i più perturbati del mese, che potrebbero provocare situazioni alluvionali su alcune regioni e danni ingenti su altre per via del vento violentissimo. Qui il minimo depressionario atteso al suolo per le 19 di giovedì 2 novembre:

PIOGGE

Verranno ad essere colpite ancora le medesime aree che già hanno ricevuto quantitativi di pioggia molto rilevanti negli ultimi giorni: vale a dire Liguria di Levante, Toscana, Emilia occidentale, Lombardia e Triveneto, ma in generale un po' su tutto il nord, salvo il basso Piemonte e la Romagna.

La prima mappa mostra l'accumulo di fenomeni attesi tra le 16 e le 20 di giovedì 2 novembre:

Di seguito anche i fenomeni attesi nella notte su venerdì 3 novembre, si prevede complessivamente per l'evento un accumulo dai 30mm nelle zone meno colpite, ai 60 in quelle colpite in maniera più importante, sino a 130mm in quelle più severamente colpite:

La tempesta di Libeccio agirà contemporaneamente dalle 16 di giovedì in poi, almeno sino alle 07 del mattino di venerdì 3 novembre portando venti sino a 140km/h lungo la dorsale appenninica settentrionale e sino a 60km/h in pianura.



MAREGGIATE: i mari saranno in burrasca sia sul Tirreno che in Adriatico, specie sul Tirreno centro-settentrionale e sull'alto Adriatico, rischio di acqua alta lungo le località costiere del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Notevole l'erosione attesa delle spiagge non protette dalle dune artificiali anche del versante tirrenico.



Qui la mappa del vento atteso a 1500m, il viola indica appunto i picchi di vento segnalati:

Piogge abbastanza intense colpiranno venerdì mattina anche le regioni centrali tirreniche con un picco tra Campania e Calabria tirrenica, peraltro insisteranno ancora sul nord-est, ma la perturbazione risulterà ormai indebolita, qui la mappa che riassume questi fenomeni:

NEVICATE

Le nevicate sul settore alpino si attesteranno tra i 1700 e i 2300m a seconda dei settori con calo del limite nella fase finale delle precipitazioni.

SECONDA TEMPESTA

La seconda profonda depressione colpirà l'Italia tra sabato pomeriggio 4 novembre e domenica mattina 5 novembre. Ancora una volta i fenomeni colpiranno le medesime regioni già severamente impegnate tra giovedì e venerdì con accumuli sino a 80-100mm di pioggia e limite della neve tra 1600 e 2000m sull'arco alpino, ecco le mappe dei momenti peggiori, sabato sera e la notte su domenica 5 novembre: