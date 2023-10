OCCHIO! Ecco i PICCHI del MALTEMPO sino al 25 ottobre! (MAPPE)

Il primo passaggio incisivo è atteso tra la notte e la mattinata di venerdì 20 ottobre, quando un ciclone traslerà dalla Francia al centro Europa, sfiorando il nostro settentrione, dove comunque transiterà un fronte freddo molto attivo, foriero di copiose precipitazioni (da 40 a 70mm in poche ore) specie sul Piemonte e la Liguria, poi in parte su Lombardia, Emilia e Triveneto, come vediamo dalle prossime tre mappe, previste dal modello europeo tra le 11, le 14 e le 17 del giorno stesso:

A livello termico al centro-sud il clima rimarrà decisamente mite, mentre al nord l'aria fredda affluita negli ultimi giorni difficilmente sarà evacuata perchè nel frattempo da ovest ne giungerà altra . Ecco infatti una mappa termica prevista per martedì 24 ottobre a 1500m che testimonia proprio quanto detto:



Il flusso perturbato atlantico fatica comunque ad abbassarsi di latitudine, nonostante il ripetuto scorrimento di vortici depressionari sul centro Europa. Questo però non impedirà alle perturbazioni connesse a queste figure, di far breccia sull'Italia, determinando altri episodi perturbati, il più probabile al momento sembra potersi concretizzare tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre, come vediamo dalla sequenza qui sotto, dove inizialmente ancora il nord rimane il principale obiettivo dei fenomeni più abbondanti:

Mercoledì 25 invece finalmente rovesci e temporali sembrerebbero destinati a sfondare anche alle regioni centrali, testimonianza dell'ulteriore avanzamento della stagione e dunque dell'abbassamento del flusso zonale atlantico verso sud, nell'immagine vediamo anche un grosso temporale attraversare il Lazio: