Nuova DEPRESSIONE e nuovo MALTEMPO sull'Italia!

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in questo momento Italia:

Piogge deboli o moderate interessano la Toscana, la Ligura, parte dell'Emilia Romagna, le basse pianure e il Piemonte. Nelle zone alluvionate le precipitazioni non destano preoccupazione, anche se il terreno saturo d'acqua non è piu in grado di reggere nessuna goccia di pioggia che cade dal cielo.

Nelle prossime ore e nei prossimi 2 giorni l'attenzione per piogge intense si sposterà sul Piemonte occidentale, dove da oggi a domenica potrebbe cadere un quantitativo ingente di precipitazioni. Le piogge interesseranno comunque molte aree d'Italia durante il fine settimana, segnatamente le Isole e l'estremo sud.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, sabato 20 maggio:

Piogge e rovesci al nord-ovest, anche forti sul Piemonte occidentale. Rovesci anche sulla Sardegna e la Toscana, piovaschi sparsi alternati a schiarite sulle altre regioni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 20 maggio:

Sarà la giornata forse peggiore. Piogge forti sul Piemonte occidentale, la Sardegna ed il settore ionico. Piogge e rovesci sparsi anche sul resto d'Italia con poche aree risparmiate.

Infine, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi, venerdi 19 maggio:

Aria un po' più calda sarà presente al sud con punte di 26° sulla Sicilia, 25° in Campania e 24° sulla bassa Lucania. Più fresco al nord-ovest e nelle aree interne dell'Italia centrale.

