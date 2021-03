METEO: via-vai di nubi e piogge sull'Italia, ma ATTENZIONE al FREDDO della settimana prossima...

Come era nelle attese, la nostra Penisola e gran parte d'Europa si trova questa mattina tra le braccia del mite flusso atlantico che scorre da ovest verso est. L'immagine satellitare in movimento evidenzia il transito di una prima debole perturbazione sulla nostra Penisola, mentre corpi nuvolosi più intensi agiscono sull'Europa centro-orientale.

La giornata odierna, venerdi 12 ,marzo, risentirà di questo debole fronte che darà luogo a qualche pioggia soprattutto al centro. Ecco le precipitazioni previste in Italia fino alle 19 della giornata odierna:

Notiamo alcuni piovaschi che interesseranno nell'arco della giornata la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'alto Lazio. Qualche pioggia sarà possibile al mattino anche tra l'Emilia Romagna e il basso Veneto, ma tenderà ad attenuarsi. Qualche piovasco è atteso anche sulla Campania, ma cose di poco conto, per il resto tempo variabile, asciutto e mite.

Un ventaglio di correnti occidentali o sud-occidentali abbraccerà la nostra Penisola, con i bacini di ponente che diverranno molto mossi.

La giornata di domani, sabato 13 marzo, vedrà ancora qualche piovasco su parte del centro-sud:

Tempo bello al nord (a parte i settori alpini) e sulla Sardegna; piovaschi locali nelle aree interne del centro, sulla Campania e la Lucania, ma cose di poco conto. Clima mite e ventoso per correnti tra ovest e nord-ovest con mari in condizioni non buone.

Nella giornata di domenica 14 marzo è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà aria un po' più fredda da nord-ovest, ma ne parleremo in mattinata su MeteoLive.

Infine, un cenno al tempo della settimana prossima: viene confermato l'arrivo di aria fredda sull'Italia con effetti ad iniziare dalle regioni orientali, ma in probabile propagazione a tutta la Penisola nella seconda parte della settimana. Questa l'emissione del modello americano parallelo per martedi 16 marzo:

Ulteriori dettagli negli articoli in mattinata su MeteoLive, non mancate!