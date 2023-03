METEO: tutto sul week-end delle Palme e la settimana di PASQUA: che tempo farà?

Tutti pensano ormai al periodo pasquale per programmare gite o feste all'aperto nella speranza che ci sia il sole ovviamente. Parimenti molti altri guardano alle previsioni sperando che piova per i noti problemi legati alla siccità.



Vediamo di analizzare il periodo compreso tra le Palme e la Pasquetta. Nel prossimo fine settimana sull'Italia prevarranno ancora correnti da nord-ovest che dispenseranno fenomeni sparsi tra il nord-est e le regioni centrali e meridionali, mentre il nord-ovest rimarrà come al solito sottovento e non riceverà precipitazioni. Lo evidenzia molto bene dapprima la mappa barica prevista per domenica 2 aprile e poi quella relativa alla probabilità in percentuale di precipitazioni significative:

Nei giorni successivi si scorgono importanti manovre a livello emisferico con due pulsazioni anticicloniche dirette verso il Polo intorno a metà della settimana di Pasqua e di conseguenza una colata d'aria fredda si metterà in moto verso il centro Europa sino a raggiungere le Alpi, parliamo di mercoledì 5 aprile, ma con conseguenze tutte da verificare per l'Italia. Ecco intanto la mappa che lo testimonia:

Il modello americano evidenzia un peggioramento proprio per mercoledì 5 aprile un peggioramento piovoso al nord e sull'alta Toscana con piogge e nevicate sui rilievi oltre i 1200m:

Tale peggioramento è ripreso nella media degli scenari per lo stesso giorno con attendibilità dunque più che discreta, ma la natura del passaggio piovoso non deriverebbe da chissà quali dinamiche artiche, bensì dal passaggio di una saccatura atlantica:

Nei giorni successivi comunque arriverebbe un peggioramento più corposo a ridosso del periodo pasquale, tra sabato 8 e lunedì 10 aprile con rischio di pioggia non trascurabile e con passaggio di almeno un paio di perturbazioni, ecco la media degli scenari che da giorni è rimasta invariata con il flusso da sud ovest ben evidenziato, apportatore di aria umida:

Ecco la probabilità di pioggia espressa in percentuale per il giorno di Pasqua sull'Italia che, considerata la distanza temporale, non è affatto trascurabile:

RIASSUMENDO

-Il week-end delle Palme risulterà più che discreto anche se un po' ventoso al nord-ovest, instabile sul resto d'Italia con rischio di rovesci a tratti, specie sabato al nord-est, specie domenica al centro e al sud. Clima fresco. Attendibilità: medio alta 65%



-La settimana di Pasqua potrebbe riservare sorpresa con un improvviso peggioramento a metà settimana, specie al nord, ma da confermare. Attendibilità medio-bassa: 40-45%



-Il week-end di Pasqua potrebbe trascorrere a tratti piovoso al nord e su parte del centro, più asciutto al sud. Attendibilità media: 45%