Meteo: tutta la NEVE in arrivo sino a Capodanno! Ecco dove e quanta ne cadrà...

La neve al nord arriverà dalla tarda serata odierna. Non tutti la vedranno. Il Garbino e la lama dell'aria mite anche al suolo ne impediranno la caduta su una delle città simbolo della neve: Bologna! Per vedere la neve cadere in Emilia bisognerà dirigersi verso Parma e soprattutto Piacenza.



Più fortunata (almeno sembra) in questa occasione la Lombardia occidentale con fiocchi previsti anche a Milano, più corposi in provincia, ma pioggia ad esempio sul Mantovano e in mattinata anche sull'est della regione, Bresciano e Cremonese in primis.



Anche il Piemonte occidentale non risulterà coinvolto da nevicate rilevanti, qui non per mancanza di freddo, ma per le correnti "sbagliate", poco Scirocco e troppo Libeccio, spingeranno via rapidamente il fronte e con esso tutta l'aria umida verso est.



Neve invece abbondante su tutta la fascia pedemotana veneta e del basso Trentino, Vallagarina in primis, ma anche sulla pedemontana friulana nelle prime ore. Neve moderata su tutto il comparto alpino, Aosta, Trento e Bolzano comprese. Qui le mappe riassuntive delle precipitazioni nevose previste tra notte e primo pomeriggio (verde, giallo e marroncino sono i colori della neve):

Martedi 29 e mercoledi 30 ecco le correnti di Libeccio localizzare le precipitazioni su nord-est e regioni tirreniche, risparmiando il nord-ovest, ma favorendo ancora rovesci di neve a quote collinari sull'arco alpino centro-orientale, come si vede dalla mappa qui sotto, ma anche nella zona del Bianco in Valle d'Aosta:

Ma tra San Silvestro e Capodanno ecco che il ramo del vortice polare presente sulle nostre teste, potrebbe riservarci un'altra sorpresa: una depressione che, almeno inizialmente, sfruttando la presenza di aria ancora fredda al nord, porterebbe neve sino in pianura almeno sulla Lombardia e nei giorni seguenti soprattutto sul Piemonte, naturalmente il condizionale è d'obbligo, stante la complessità della situazione, seguite gli aggiornamenti, intanto ecco la mappa per la mattina di Capodanno con la neve su Lombardia, Appennino ligure e tosco emiliano, molta pioggia invece lungo il versante tirrenico, nulla in Adriatico: