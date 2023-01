Meteo: situazione tranquilla fino a sabato, poi potrebbe CAMBIARE TUTTO

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che mostra il tempo delle ultime ore in Europa:

Una debole perturbazione sta determinando qualche pioggia su alcune aree del versante adriatico e sul basso Tirreno. Nell'arco della giornata questo debole sistema frontale abbandonerà l'Italia e fino a sabato non sono previsti altri passaggi.

A partire da domenica il flusso atlantico tenderà ad abbassarsi e si organizzerà un peggioramento sull'Italia durante la settimana prossima, ma ne parleremo in altra sede.

Andiamo con ordine. Questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 12 gennaio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento compromesso al sud e su parte delle regioni centrali dove avremo anche qualche debole pioggia, ma in attenuazione in giornata. Nubi sparse anche al nord senza fenomeni, maggiore soleggiamento su Toscana, Umbria, Lazio ed in parte anche sulla Sardegna.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese oggi in Italia attorno alle ore 14:

Un po' freddo al nord-ovest e nelle aree interne del centro e del meridione con valori anche sotto i 10°; per il resto temperature miti con punte di 16-17° sulle Isole.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 13 gennaio, sempre tra le 9 e le 16:

A parte le estreme regioni meridionali e la Sicilia, dove il soleggiamento sarà buono, su tutte le altre regioni avremo una nuvolosità sparsa, anche compatta, ma senza piogge. Temperature pressochè invariate.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località