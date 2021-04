Meteo: pioggia o anticiclone nella seconda parte di aprile?

La lunga fase fredda fuori stagione si esaurirà solo lentamente e comunque continuerà a condizionare anche il tempo della parte iniziale della prossima settimana, determinando condizioni di instabilità, dapprima al centro e al sud, in seguito intorno a mercoledì anche al nord con rovesci sparsi, a causa soprattutto di un'interazione con un altro nucleo di aria fredda che potrebbe muoversi retrogrado sul centro Europa, come vediamo in questa mappa prevista per mercoledì 21:

Successivamente ecco l'alta pressione che prova ad insinuarsi con una lingua di aria più calda e stabile dal nord Africa verso il nord Europa; se andasse in porto questo tentativo almeno 48-72 ore di tempo tranquillo e mite potremmo sperimentarlo, ma sempre con infiltrazioni di aria più fredda da nord-est pronte a coinvolgere le regioni adriatiche con un po' di variabilità e le zone interne appenniniche con temporali pomeridiani a macchia di leopardo:

Subito dopo ecco intervenire l'Atlantico con qualche perturbazione e con un flusso da ovest ondulato che andrebbe a determinare piogge al nord e su parte del centro, come si vede nella mappa qui sotto prevista per giovedi 19 aprile:

Dunque la fine di aprile terminerebbe con fasi piovose su mezza Italia in grado di compensare ulteriormente gli scarsi accumuli degli ultimi mesi. E' attendibile? Al momento è questa la situazione più probabile, complessivamente in linea con quanto già evidenziato nei giorni scorsi.