Meteo: nuovo clamoroso RUGGITO dell'estate verso fine mese ma...

L'anticiclone ruggirà ancora. Da lunedì 25 tornerà in azione sull'Italia con una manovra a tenaglia che strozzerà la saccatura che nel frattempo tra giovedì 21 e domenica 24 avrà dispensato precipitazioni su gran parte d'Italia, localmente anche generose.



La strozzatura determinerà l'isolamento di un modesto vortice depressionario in quota sul meridione d'Italia, ancora responsabile di qualche temporale tra le due isole maggiori e in genere l'estremo sud nella giornata di lunedì 25 settembre, come vediamo nella mappa qui sotto:

Da notare comunque la potenza di questo nuovo anticiclone, figure sempre più dominanti per diversi mesi all'anno sui cieli d'Europa e soprattutto del Mediterraneo, che riuscirà ancora a far salire le temperature su valori praticamente estivi, specie al centro-sud e, inversioni termiche permettendo, anche al nord, dove tuttavia corrente da est nei bassi strati, potrebbero limitare il soleggiamento sulle pianure.

La cintura anticiclonica subtropicale si è spinta molto più verso nord negli ultimi anni, ne è una riprova questa mappa riferita alla probabilità che a 1500m possano riscontrarsi valori termici superiori ai 15°C anche a fine settembre, proposta con una scala di colori. Più si tende al rosso e più questa probabilità appare concreta:

E quanto potrà durare questa ennesima performance?

Sono attesi dei disturbi all'estremo sud e poi anche a ridosso del settore alpino centro orientale entro fine mese ma nulla di più.



Un certo cambiamento potrebbe intervenire nei primi giorni di ottobre sui versanti adriatici, come vediamo dalla mappa qui sotto, che evidenzia una certa flessione del campo barico proprio su quei settori, ma al momento la situazione risulta piuttosto difficile da inquadrare: