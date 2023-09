Meteo: l'AUTUNNO lancerà un'offensiva all'Italia, ma non sarà quella vincente

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ci illustra il tempo in Europa nelle ultime ore:

Una scalcinata perturbazione nella giornata di ieri ha dato effetti solo su parte delle regioni settentrionali. Oggi la ritroviamo al centro, ma sta determinando solo annuvolamenti senza precipitazioni. E' il segnale che qualcosta sta cambiando, con l'alta pressione che finalmente dovrebbe cedere nei prossimi giorni anche sulle regioni meridionali.

L'autunno avrà così qualche giorno di gloria sull'Italia, ma il tutto sembra nuovamente interrompersi all'inizio della settimana prossima quando l'Europa verrà fagocitata da un enorme anticiclone che minaccerà di inficiare il tempo italico fino ai primi giorni di ottobre.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 19 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Avremo una giornata complessivamente variabile sull'Italia con nubi e schiarite, ma generale assenza di fenomeni a parte forse qualche rovescio nelle aree interne del centro e al nord-est.

Sul fronte termico sarà l'ennesima giornata bollente al sud e sulle Isole. Ecco i valori previsti alle 14 di oggi pomeriggio:

Punte di 37° saranno possibili sulla Sicilia e sul Foggiano, 36° sulla Lucania e 35° sulla Sardegna meridionale. 30-32° saranno comunque probabili anche al centro e sull'Emilia Romagna.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 9 e le 16 di domani, mercoledi 20 settembre:

Molte nubi su tutta la Penisola con piogge in arrivo nell'arco della giornata sul nord-ovest ed in tendenza anche sulla Toscana. Altrove fenomeni assenti. Temperature in calo ovunque.

RIASSUMENDO: Una perturbazione in avvicinamento all’Italia porterà un cambiamento del tempo nei prossimi giorni, con nubi, piogge e un sensibile calo delle temperature su gran parte del Paese. Questo peggioramento del tempo sarà però temporaneo, perché da lunedì un forte anticiclone si imporrà sull’Europa, riportando tempo stabile e mite sull’Italia fino ai primi giorni di ottobre. L’autunno avrà così solo qualche giorno di gloria, prima di lasciare nuovamente spazio all’estate.

