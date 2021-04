Meteo: INVERNATA TARDIVA su mezza Europa con NEVE, coinvolta anche l'Italia

SITUAZIONE: un fronte freddo sta abbordando la Slovenia e il nord-est dell'Italia determinando rovesci nevosi anche a quote basse. E' la conseguenza di un'irruzione di aria artica che si avvertirà soprattutto dopo il suo passaggio e che sarà in grado di dispensare rovesci nevosi anche a quote basse, attivare una sostenuta ventilazione settentrionale o orientale e far calare sensibilmente le temperature, qui sotto ecco il cammino del fronte freddo tra stamane e il pomeriggio:

Le conseguenze termiche a 1500m saranno importanti, notate il calo termico previsto alle 20 di oggi e alle 06 di mercoledì:

CONSEGUENZE precipitative: attesi rovesci di neve sino a quote collinari sull'Emilia-Romagna nelle prossime ore, poi sul medio Adriatico, non esclusi temporali nevosi nel pomeriggio su Bergamasca e Bresciano, sempre nel pomeriggio temporali nevosi lungo la dorsale appenninica del centro, specie sul versante adriatico, forti venti da est in Valpadana.

EVOLUZIONE: mercoledì il fronte freddo raggiungerà il sud determinando rovesci anche temporaleschi, locali grandinate e neve sino a 300m su Molise e nord Puglia, ma anche Campania interna e poi Lucania, nuvolaglia altrove con schiarite e solo rovesci residui e sporadici qua e là, sempre freddo con venti in prevalenza da nord.



MIGLIORAMENTO: giovedì e venerdì temporanea fase più tranquilla con tempo buono e temperature massime in moderato aumento grazie all'espansione di un cuneo anticiclonico. Qui la carta barica prevista per l'alba di venerdì dal modello americano:

PIOGGIA nel WEEK-END: secondo il modello americano possibile inserimento di una saccatura dalla Francia e peggioramento piovoso al nord e sull'alto Tirreno da sabato in poi con neve inizialmente anche a quote basse su ovest Alpi (sin verso i 700m). Tale peggioramento potrebbe insistere anche per più giorni, seguite però gli aggiornamenti, qui intanto una mappa dei fenomeni attesi per sabato pomeriggio:

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------