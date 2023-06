METEO: i TRE fatti salienti sino a fine mese, dai 40°C ai temporali...

Ecco quello che dovete sapere sul meteo sino a fine mese.



1 ONDA DI CALORE tra lunedì 19 e giovedì 22 giugno: l'affondo di una saccatura carica di aria fresca e temporali tra Francia e Spagna favorirà una temporanea rimonta dell'anticiclone africano sull'Italia con una massa d'aria calda che colpirà in prevalenza il centro e il sud con picco tra giovedì e venerdì, quando potranno raggiungersi punte di 40°C sulle zone interne della Sardegna, di 36-37°C lungo le regioni tirreniche e le zone interne sicule e i 35-36°C sul basso Adriatico. Farà caldo ma non estremo sul settentrione e sul medio Adriatico. Qui le temperature massime attese per giovedì 22 giugno:

2 PASSAGGIO TEMPORALESCO: l'inserimento di una saccatura tra la serata di giovedì 22 e venerdì 23 giugno sul settentrione determinerà alcuni temporali, anche rilevanti, che colpiranno soprattutto la regione alpina e la Valpadana centro-orientale.

La saccatura evolverà in goccia fredda nel fine settimana 24-25 giugno, muovendosi verso il centro e il sud determinando temporali sparsi e un generale ridimensionamento delle temperature: