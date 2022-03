METEO: ci aspettano giornate TURBOLENTE con NEVE anche a bassa quota nel week-end

Ecco la perturbazione che sta interessando l'Italia con piogge sparse e rovesci:

Colpite soprattutto le regioni centrali con accumuli anche superiori a 50mm. E' piovuto anche al nord, ma in misura minore e in modo decisamente insufficiente per dare un po' di fiato ai terreni.

Ora si guarda a nord-ovest: un nucleo artico molto freddo, fino a -30° a 5000 metri, si getterà nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano, strutturando una depressione che si muoverà dal Mar Ligure verso le regioni centrali. Tutto ciò favorirà l'innesco di condizioni fortemente instabili specie al centro e al nord con la neve che cadrà a bassa quota specie nella giornata di sabato.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese oggi sullo Stivale:

Il tempo peggiore lo ritroveremo sulle regioni centrali tirreniche e nelle aree interne, oltre al nord-est. Qui si avranno rovesci anche consistenti e qualche temporale. Piovaschi sparsi sulle Isole, la Campania e la Calabria. Migliora temporaneamente sul nord-ovest, ma in serata arriveranno piovaschi specie sul Piemonte.

Attenzione ai venti forti tra ovest e nord-ovest sulla Sardegna e il medio-basso Tirreno. Temperature ancora nel complesso miti.

Questa invece è la tendenza per domani, venerdi 1 aprile:

Tempo instabile su tutta l'Italia, in modo particolare al nord, sulla Sardegna e sul basso Tirreno con rovesci anche accompagnati da grandine. Quota neve in calo sulle Alpi in serata fino a 400-500 metri sull'arco alpino occidentale e 800 metri al nord-est. Venti forti in prevalenza occidentali e mari in cattive condizioni. Temperature in calo ad iniziare dal nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

