METEO: ancora un'onda AFRICANA, il turismo ringrazia, ma si aspetta anche la PIOGGIA, arriverÃ ?

COMMENTO: indubbiamente questa lunga estate, disturbata solo al nord durante il mese di luglio, ha giovato al turismo, dopo la tormentatissima fase del covid, che ancora non è detto si sia risolta. Il centro, il sud e soprattutto le isole hanno vissuto settimane di passione in compagnia di un caldo anche eccezionale, esaltato dagli incendi, probabile concausa del raggiungimento di temperature da record nelle centraline di rilevamento.

I media, mai come quest'anno, manco fossimo in Corea del Nord, hanno cercato di manipolare l'informazione meteo, trasformando ogni evento temporalesco con annessa grandinata in un segnale di cambiamento climatico, così come la presenza dell'anticiclone africano, che invece è stabilmente con noi in estate almeno da un ventennio.

La rivoluzione dell'auto elettrica (e tanto altro) deve evidentemente permeare le menti e costringerci a cambiare le nostre abitudini; lodevole lo sforzo per inquinare meno, ma non ci si illuda che abbia effetti sul clima e che questo proponga il tempo perfetto con pioggia a comando e massime non superiori ai 30°C, non accadrà mai.



SITUAZIONE: una bolla d'aria calda di matrice africana tende nuovamente ad invadere il nostro Paese, favorendo condizioni di tempo buono, stabile e caldo. Qui i picchi di calore previsti a 1500m nella giornata di mercoledì 15 settembre, con punte di 22°C sulla Sardegna:

EVOLUZIONE: il tempo soleggiato e caldo di oggi sarà seguito dalla comparsa di cieli velati e biancastri nella giornata di martedì, ma senza un vero cambiamento del tempo. Mercoledì la massa d'aria calda in arrivo dal nord Africa raggiungerà il suo culmine, specie sulla Sardegna e sul Tirreno, ma nel contempo al nord comincerà a farsi strada dell'aria più umida ed instabile, accompagnata da temperature più basse in quota, che favoriranno l'innesco dei primi temporali lungo la fascia alpina e prealpina, come vediamo in questa mappa:

Giovedì 16 l'ulteriore inserimento di aria fresca ed instabile da ovest al nord accentuerà la tendenza temporalesca sui rilievi, parte della Valpadana, specie ovest Lombardia, est Veneto, Friuli Venezia Giulia, poi anche Liguria di Levante ed alta Toscana, come si nota qui sotto:

Venerdì 17 l'azione dell'aria instabile andrà a determinare ancora dei rovesci al nord e probabilmente anche sulle regioni centrali, specie del versante tirrenico, dove potrebbero originarsi anche celle temporalesche importanti, come si vede in questa mappa:

Le temperature cominceranno a calare a partire dal nord-ovest e probabilmente nel fine settimana il clima risulterà fresco al nord e al centro, meno caldo anche al sud; un po' di instabilità potrebbe rinnovarsi nelle ore pomeridiane tra nord e centro e tentare di sconfinare anche al sud, ma è prematuro spingersi così avanti per il momento.

