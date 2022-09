METEO: altra perturbazione guasterà il week-end su tante regioni!

Una nuova perturbazione sta approcciando in questi minuti alcune nostre regioni, quelle più esposte alle correnti atlantiche come Toscana e Lazio. Trattasi di un blando fronte instabile che sta dando (e darà) luogo ad acquazzoni e temporali sparsi ma localmente intensi nel corso del fine settimana.

Su tante altre regioni splende il Sole, ma gli ampi spazi azzurri non devono trarci in inganno in quanto tra oggi e domani il tempo potrebbe improvvisamente peggiorare. Cerchiamo, ora, di capire su quali regioni.

SABATO 3 SETTEMBRE - Peggiora su Toscana, Liguria orientale, Lazio al mattino. Entro il pomeriggio e poi in serata piogge e temporali sparsi anche su Umbria, Marche, zone interne dell'Abruzzo, Emilia, Piemonte e sull'arco alpino. Sempre stabile al sud e gran parte della Val Padana centro-orientale. Rischio fenomeni violenti sulle coste toscane e le sue isole.

DOMENICA 4 SETTEMBRE - Assisteremo a piovaschi sparsi al mattino su Lazio, Campania, Calabria settentrionale. Nel pomeriggio temporali intensi, disorganizzati, nei settori interni di Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria. Migliora nettamente altrove.

Con l'avvento della prossima settimana avremo un rinforzo dell'alta pressione che riporterà il sereno quasi ovunque per almeno due giorni (lunedì e martedì). Inoltre avremo un aumento graduale delle temperature.