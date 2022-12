MALTEMPO - PIOGGIA e NEVE cingeranno d'assedio l'Italia, le mappe!

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che mostra l'avvicinamento della perturbazione all'Italia:

La parte più avanzata del sistema perturbato ha già raggiunto la Liguria e la Toscana dove attualmente sono presenti deboli piogge. La parte più consistente è ancora sul Mediterraneo occidentale ed interesserà il centro-nord tra questo pomeriggio e la serata, con molta pioggia e neve fino in pianura al nord-ovest.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 12 di oggi, giovedi 15 dicembre:

Rovesci sulla Corsica e gran parte della Sardegna, in estensione al nord-ovest dove arriveranno le prime precipitazioni. Ancora asciutto sul resto d'Italia.

La seconda mappa mostra la fase più intensa della perturbazione che si porrà tra le 12 e le 18 di quest'oggi:

Maltempo su tutto il centro-nord con piogge e rovesci anche intensi sulla Liguria. Piogge anche tra Umbria, Sardegna settentrionale, Toscana e Lazio. Neve fino in pianura al nord-ovest, al limite fino alla Lombardia occidentale e il Piacentino, per il resto tempo asciutto.

Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 18 e le 00 su venerdi 16 dicembre:

Ancora neve in pianura tra Piemonte e ovest Lombardia, ma in attenuazione, Pioggia al nord-est e rovesci al centro fino a raggiungere la Campania, tempo asciutto sul resto del meridione ed in Sardegna.

Infine, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, giovedi 15 dicembre:

Italia divisa in due: molto freddo al nord dove sul nord-ovest non si supereranno gli 1-3°. Molto mite invece al centro e soprattutto al sud dove si prevedono punte superiori a 20° in Sicilia. Venti forti meridionali ovunque, tendenti a ruotare da nord sul Mar Ligure.

