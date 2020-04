L'Italia sperimenta SBALZI TERMICI repentini, in attesa della PIOGGIA...

ITALIA tra SOLE e NUBI stamane: I venti freddi da est hanno spinto nuvolaglia bassa sulle Alpi occidentali, come testimonia la webcam del Sestriere (TO) mentre in Abruzzo il Gran Sasso ci appare libero da nubi in tutto il suo bianco splendore, dalla webcam posizionata ai Prati di Tivo, guarda:

Sulle spiagge di Porto San Giorgio nelle Marche invece si ha solo traccia di qualche modesto annuvolamento, testimonianza dell'irruzione fredda delle ultime ore, registratasi soprattutto lungo l'Adriatico, una situazione in via di rapida risoluzione:

SITUAZIONE: l'alta pressione rinforza nuovamente e si prepara a regalare stabilità sino a venerdì, congiuntamente ad un rapido rialzo termico, previsto proprio tra giovedì e venerdì, con punte di 23-24°C.



EVOLUZIONE: nel fine settimana una figura depressionaria si avvicinerà da ovest andando a coinvolgere con nuvolaglia tutti i versanti occidentali e tirrenici, determinando anche qualche fenomeno in Sardegna, in Sicilia e forse sul nord-ovest.



COLPO di SCENA: lunedì 20, proprio quando avrebbe dovuto manifestarsi il peggioramento piovoso tanto atteso, ecco inserirsi aria fredda ma SECCA da est, che non riuscirebbe peraltro ad interagire con la depressione in risalita dal Mediterraneo. Una situazione piuttosto "nebulosa" che i modelli devono ancora inquadrare meglio ma che, se fosse confermata, rimanderebbe l'arrivo di piogge organizzate di alcuni giorni. Da notare che una sequenza di rientri di aria più fredda da est non avveniva in primavera da diversi anni.



OGGI: nubi residue al nord-ovest e lungo l'Adriatico, per il resto soleggiato. Ancora fresco al nord e lungo l'Adriatico, più mite sul Tirreno. Ventilazione nord-orientale in graduale esaurimento.



DOMANI: bel tempo e clima nettamente più mite nei valori diurni, con massime anche oltre i 21°C.

