L'ESTATE procede tra un TRIONFO e una CADUTA ma è tutto normale, invece...

L'estate delle ondate di calore africane, l'estate dei nubifragi, dei colpi di scena, dei dietrofront, delle crisi e delle riscosse. E' la solita estate mediatica.



Ma cosa sta succedendo in realtà? Che stiamo per ricevere una vampata di calore della durata di 48 ore, seguita da una breve passata temporalesca tra nord-est e regioni centrali adriatiche, come capita spesso nel cuore di giugno ma anche di luglio.



Ecco la saccatura responsabile della "reazione" dell'anticiclone "rosso Africa":

Il fronte freddo che vediamo in Atlantico venerdì 23 riuscirà, pur tra mille fatiche, a scavalcare le Alpi ad innescare qualche temporale tra Triveneto, Emilia-Romagna ed entro sabato 24 anche lungo la dorsale appenninica del centro e sul medio Adriatico, seguita da correnti settentrionali che andranno a stemperare il caldo un po' eccessivo delle 48 ore precedenti.

Da lunedì 26 giugno l'anticiclone africano sarà sostituito da quello azzorriano, che presenterà tuttavia qualche smagliatura proprio a ridosso del nostro Paese e, guarda caso, ancora soprattutto sul versante adriatico, come accade DA SEMPRE in piena estate:





L'alternanza tra rimonte anticicloniche e fasi più o meno incisive di passaggi temporaleschi, soprattutto sul lato debole dell'anticiclone costituiscono la normalità e chi grida all'estate in crisi per questi momenti instabili non ha mai seguito o vissuto il tempo estivo di casa nostra, analogamente l'estate non è di quelle "tremende ed eccezionalmente calde" proprio perchè si vedono ancora queste incertezze, che solitamente diventano meno frequenti con l'inizio di luglio, ma ogni anno fa storia a sè.



RICAPITOLANDO:

-caldo intenso di stampo africano sino a giovedì 22



-passaggio temporalesco su parte del nord e medio Adriatico tra venerdì 23 e domenica 25 giugno con qualche grado in meno ovunque, grazie alle correnti di Maestro e Tramontana.



-ritorno dell'anticiclone delle Azzorre da lunedì 26 giugno ma sempre con incertezze su Alpi, regioni di nordest e parte del centro-sud sino a fine mese con qualche temporale passeggero. Caldo normale.