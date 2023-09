L'autunno svela il suo COLPO di SCENA: l'assalto perturbato anticipato per l'inizio di ottobre

L'assalto perturbato dell'autunno arriverà prima del previsto? L'anticiclone verrà beffato improvvisamente entro giovedì 5 ottobre? E' lo scenario che prospetta il modello americano nell'ultima emissione, talmente spettacolare da essere decisamente improbabile, almeno nella forma prospettata, guardate:

Si tratterebbe di un affondo destinato a far parlare di sè, qualora trovasse conferma nei fatti. Uno scambio meridiano di quelli che lasciano il segno, con la saccatura che riesce a sfondare nel Mediterraneo portando maltempo su 3/4 del Paese e soprattutto con l'inserimento di aria fredda di origine artica marittima che favorirerebbe anche le prime vere nevicate sull'arco alpino.

Invece la media degli scenari dello stesso modello, ma anche di altri purtroppo (o per fortuna secondo i punti di vista), o vede un blando tentativo di inserimento di una saccatura in arrivo da ovest, come si nota nella mappa qui sotto...

...oppure NON vede nulla di nulla, rinviando l'ingresso di situazioni autunnali almeno sino alla fine della prima decade di ottobre, come si nota nella mappa seguente: