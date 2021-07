Italia cinta d'assedio tra CALDO ESTREMO e NUBIFRAGI

Le cronache si sono già occupate dei temporali prefrontali devastanti che hanno colpito nel pomeriggio di ieri alcune aree del Piemonte e della Lombardia. Oggi transiterà il fronte vero e proprio al settentrione, dopo essere stato "parcheggiato" ad ovest per un paio di giorni.

Lo vediamo nell'immagine satellitare in movimento:

Non badate tanto alle nubi che stanno risalendo dalla Sardegna verso il centro Italia; si tratta di nubi in prevalenza medio-alte che non producono piogge. Notate invece le celle temporalesche che si stanno formando sul Golfo del Leone; quelle interesseranno il settentrione nel pomeriggio odierno con fenomeni anche di forte intensità.

Ecco quindi la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 20 della giornata odierna, giovedi 8 luglio:

Le uniche regioni che non avranno temporali saranno la Liguria e l'Emilia Romagna. Sul restante settentrione avremo temporali anche forti nel pomeriggio, associati a grandinate e colpi di vento. Prestare quindi attenzione negli spostamenti.

Sulla Sardegna e al centro avremo invece un tappeto di nubi medio-alte con sabbia in sospensione; non si esclude qualche goccia di pioggia in corrispondenza delle nubi più compatte. Sole pieno invece al sud e sulla Sicilia.

Se il nord sarà alle prese con i temporali, il meridione quest'oggi avrà temperature da capogiro. Vi mostriamo il quadro delle temperature al suolo che si prevedono al centro-sud nel pomeriggio odierno:

41° a portata di mano sul Foggiano, 40° sulla bassa Lucania, 39° sulle Marche, 38° in Abruzzo e sul Salento.

Nella giornata di domani, venerdi 9 luglio, la perturbazione si sposterà verso levante e farà affluire aria meno calda dai quadranti occidentali; di conseguenza le temperature dovrebbero diminuire anche al centro-sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località