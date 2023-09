GROSSO: "la stagione estiva trafitta da un SUPER PEGGIORAMENTO"

Lasciate stare il passaggio delle prossime ore al nord con rovesci sparsi e qualche temporale, qui tutti gli occhi sono puntati sull'importante episodio di maltempo in arrivo tra giovedì 21 e sabato 23 settembre, perchè finalmente coinvolgerà tutta la Penisola e sarà un segnale d'autunno molto forte, sebbene poi la stagione possa ripresentare qualche giornata calda, più somigliante ad una classica ottobrata che ad una ripresa della stagione estiva.

Il peggioramento si attiverà già dalle prime ore di giovedì sulla Sardegna, poi raggiungerà il nord-ovest, estendendosi al resto del nord e alle regioni centrali tirreniche entro la serata di giovedì 21 e colpendo un po' tutte le regioni centro-settentrionali per gran parte della giornata di venerdì 22.

Sabato 23 la saccatura seguiterà ad insistere sulla Penisola, estendendo la sua influenza anche al sud, dove si attiveranno finalmente rovesci e temporali che, complice l'evoluzione della figura perturbata in un minimo depressionario chiuso, sperimenteranno ancora instabilità sino a lunedì 25 settembre, come vediamo da questa mappa barica, che mostra altresì anche la rimonta anticiclonica sul resto del Paese, con il ritorno graduale del bel tempo:

Quanto pioverà in tutto questo intervallo di tempo? Ecco una mappa esplicativa con la sommatoria dei fenomeni:

Come vedete le aree più colpite questa volta non si limiteranno al nord, è vero l'alta Lombardia, l'Ossola e il Canton Ticino potrebbero recitare ancora una volta un ruolo di primo piano con picchi di oltre 150mm, ma non andrà male nemmeno l'Abruzzo meridionale, il nord della Puglia, la costa molisana, le zone interne campane e la costa nord della Sicilia.

E poi? Poi per fine mese si aprono scenari di tempo anticiclonico, dunque stabile, soleggiato e molto mite, MA...già per i primi di ottobre, altri fronti freddi potrebbero raggiungerci da nord-ovest, come indica la media degli scenari del modello americano:

Insomma l'anticiclone sarà spesso insidiato da qui ai primi giorni di ottobre, anche se non mancheranno alcune giornate tranquille, soleggiate e ancora un po' calde.