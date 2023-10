GROSSO: "entro metà mese il TEMPO si rimetterà in moto con una svolta autunnale"

L'anticiclone dominerà ancora per circa una settimana la scena sul Mediterraneo e sull'Italia, poi subirà il primo avvertimento dell'autunno vero , perchè un ramo del vortice polare punterà verso sud e cercherà di abbracciare in qualche modo anche l'Italia.



Stiamo parlando dell'affondo previsto alla metà del mese che dovrebbe ridimensionare gradualmente le velleità dell'anticiclone:

Il freddo finirà in pieno Atlantico ma attiverà una corrente da sud ovest che gradualmente eroderà i confini settentrionali dell'anticiclone, favorendo il passaggio della coda di fronti nuvolosi che porteranno le prime piogge autunnali al nord.

Nei giorni successivi tale flusso dovrebbe prendere maggiormente il sopravvento, spingendosi verso sud e determinando il transito di altre perturbazioni, anche più incisive, come vediamo nella mappa qui sotto: