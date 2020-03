Breve parentesi FREDDA ma si scorge il clamoroso ritorno dell'ANTICICLONE

SITUAZIONE: una corrente fredda da nord-est raggiungerà il nostro settentrione nel corso della giornata accentuando le condizioni di instabilità, che peraltro si presenteranno anche lungo le regioni del medio e basso Tirreno e sulle Isole Maggiori; la quota neve sulle Alpi si attesterà dapprima sui 1300m circa, poi calerà sotto i 700m dapprima su est Alpi, poi anche sul resto del settore alpino nel corso della serata. Qui il momento di massima estensione dei fenomeni odierni secondo il modello americano:

EVOLUZIONE: tra martedì e mercoledì aria ulteriormente fredda ma in gran parte secca affluirà da nord-est in direzione delle nostre regioni settentrionali e soprattutto adriatiche, in estensione al resto del Paese, associata comunque ad una scarsa fenomenologia, associata al massimo martedì mattina a qualche fiocco di neve sino in collina sui rilievi del nord-ovest e a brevi rovesci nevosi alle stesse quote su Marche, Abruzzo, Molise, nord Puglia e Lucania, qui il quadro termico a 1500m previsto dal modello americano per l'alba di martedì 31 e per quella di mercoledì 1° aprile:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: tra giovedì e venerdì l'instabilità tenderà a localizzarsi sulle isole maggiori, dove si prevede ancora qualche rovescio, mentre la grande colata di aria gelida in discesa dal Polo verrà deviata nettamente verso est da un'inopinata rimonta dell'anticiclone, che prenderà possesso dell'Europa centrale e mediterranea per alcuni giorni, assicurando bel tempo e un generale rialzo delle temperature.

COMMENTO: quando l'anticiclone decide di entrare in scena l'attendibilità diventa massima, sbaragliando la concorrenza delle figure bariche opposte senza se e senza ma. Sarà cosi la prova del 9 per il Coronavirus: quanto si diffonderà in condizioni climatiche nettamente più calde? Avrà le sue difficoltà? Si ridimensionerà? Si attenuerà? Insomma probabilmente avremo molte risposte a queste domande di fronte a questa performance anticiclonica, che forse non capita per caso.



Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------