Arriva la NEVE in PIANURA in ben due occasioni tra lunedì 27 e l'inizio di dicembre? Vediamo dove...

Qualcuno assisterà a nevicate sino in pianura entro i primi giorni di dicembre. Tra lanci, rilanci, cancellazioni, dubbi ed incertezze, il modello europeo oggi propone due episodi interessanti, soprattutto quello di inizio dicembre, volto a coinvolgere la Valpadana.

La neve arriva facilmente al nord se è preceduta da un afflusso di aria secca, purchè relativamente fredda, quindi da un episodio di Tramontana o Foehn freddo, sulla quale poi sovrascorre aria umida e più mite in arrivo da sud ovest. Naturalmente può nevicare anche in altri modi, ad esempio dopo un afflusso di aria fredda dalla porta della Bora, ma non sarà questo il caso.

Andiamo invece a sabato 25 novembre: arriverà questa corrente fredda ma molto secca da nord e persisterà attenuata sino alla mattinata di domenica 26 novembre. Le termiche che si raggiungeranno in quota non andranno oltre i -2°C (-3 nel Cuneese), come si nota qui in questa mappa prevista per l'alba di lunedì 27 novembre a 1500m:

Con l'arrivo del fronte del 27 novembre e di conseguenza dell'aria umida, le temperature caleranno a tutte le quote sino alla saturazione dell'aria e in pianura sul Piemonte si registreranno 1-2°C, favorevoli ad un breve episodio nevoso, 0°C a 600m sull'Appennino ligure con conseguenti nevicate soprattutto sul versante padano, mentre in Lombardia facilmente pioverà per valori attesi intorno ai 3-4°C in pianura, un po' di neve è atteso anche nei fondovalle alpini, come vediamo da questa mappa (in blu la neve):

Ben diversa appare la situazione per i giorni successivi, con le correnti che ruotano nuovamente da nord e spingono aria decisamente più fredda e secca su molte regioni, preparando eventualmente il terreno ad una nevicata più importante, qui le termiche a 1500m. punte sino a -9°C:

La nevicata di addolcimento dell'1-2 dicembre, aldilà della distanza temporale che impone una grande prudenza, sarebbe comunque da manuale, come si può vedere in questa mappa (in blu la neve) dove tutta la Valpadana sperimenterà valori attorno a 0 o +1°C, tranne l'area romagnola, la costa veneta e friulana:

E' ATTENDIBILE?

La rivoluzione barica che bypassa l'anticiclone (insperata) sembra trovare generale conferma da parte di tutti i modelli, mentre gli incastri per determinare le nevicate in pianura come sapete sono molto difficili. E' comunque confortante poter finalmente parlare di condizioni INVERNALI per il nostro Paese. L'attendibilità al momento non supera il 35%.