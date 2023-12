Arriva l'anticiclone più "OBESO" della storia ma potrebbe essere perforato...

Come si fa a non provare simpatia per questo super anticiclone da 1055hPa, previsto da metà mese almeno sino a mercoledì 20 dicembre influenzare anche il tempo sul nostro Paese?

Il punto è che un anticiclone così "obeso" difficilmente potrà sparire dalla scena europea da qui alla fine dell'anno. Giudicate voi:

Potrà traslare di tanto in tanto verso ovest ma più di quello sino a San Silvestro non è lecito attendersi:

Intorno al 20 dicembre è possibile ipotizzare una bella sfuriata da nord-ovest con una brusca raffreddata, qualche nevicata sui settori alpini di confine e passeggera lungo la dorsale appenninica del centro e del sud anche sotto gli 800m, tanto vento e un po' di inverno, come vediamo qui:

Ma è probabile questa configurazione? Sufficientemente probabile (anche a livello statistico perchè si ripete molto frequentemente ormai ad ogni inverno). E' la classica scorribanda da nord che interrompe il dominio anticiclonico, o meglio la pesantissima anomalia barica che impedisce l'insediamento vero del Generale Inverno sul Continente.

Le temperature a 1500m se si riscontrasse davvero questo periodo freddo tra il 21 e il 22 dicembre potrebbero risultare queste:

E' facile che già da sabato 23 l'anticiclone torni a mostrarsi in tutta la sua "abnormità", rimandando a fine anno altri scossoni. C'è però sicuramente qualche altro tassello da sistemare, ma a grandi linee questa dovrebbe essere la linea di tendenza.