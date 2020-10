Aurora boreale in Lettonia, le immagini mozzafiato

Una spettacolare aurora boreale si è manifestata ieri, 23 ottobre 2020, sulle regioni sub-polari fino a latitudini piuttosto basse rispetto alla norma. Hanno goduto dello spettacolo anche le regioni Baltiche come Lettonia, Lituania ed Estonia, uno spettacolo a dir poco grandioso.

Il cielo notturno si è tinto improvvisamente di varie sfumature, sicuramente non nitide come avverrebbe in Groenlandia o Lapponia, ma ugualmente incredibili.



COS'E' L'AURORA BOREALE | Il fenomeno è causato dall`interazione di particelle cariche elettricamente di origine solare (che giungono sulla Terra durante le eruzioni solari) con la ionosfera terrestre: tali particelle eccitano gli atomi dell`atmosfera che diseccitandosi in seguito emettono luce di varie lunghezze d`onda. A causa della geometria del campo magnetico terrestre le aurore sono visibili in due ristrette fasce attorno ai poli magnetici della terra, dette ovali aurorali.