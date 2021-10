METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione con rialzo termico, poi...

Appare in graduale rinforzo un campo di alta pressione che attualmente sta interessando l'Europa occidentale ma che presto andrà espandendosi anche verso la parte centrale del continente, incluso il nostro Paese. Nel weekend ormai imminente ne risentiranno soprattutto le regioni del nord ed i relativi versanti tirrenici, dove il tempo sarà buono e le temperature andranno recuperando qualche grado. Sulle regioni del versamnte ariaticoi e meroidionale insisterà una circolazione residua di venti nord-orientali accompagnati da nuvolosità sparsa e ancora qialche residua pioggia su isole maggiori, Calabria, Puglia e Basilicata. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per domenica 17 ottobre:

Con l'arrivo della prossima settimana appare ormai confermato dai modelli un netto rinforzo dell'alta pressione sull'Europa. Contestualmente ad una intensificazione nel flusso dei venti occidentali alle latitudini più elevate, i modelli confermano la migrazione di una vera e propria "bolla" di aria calda dalla fascia delle medie latitudini dell'oceano Atlantico verso l'Europa ed il Mediterraneo centrale. Ne conseguirà una parentesi di tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese tra lunedì 18 e martedì 19. Temperature ovunque in rialzo, più sensibile lungo le coste ed alle quote superiori specie sulle Alpi. Analisi in quota del modello europeo riferita a martedì 19: