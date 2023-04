Meteo 7 giorni: temporali a più riprese, Aprile sempre meglio!

Il maltempo sta interessando tante località del centro e del nord grazie all'arrivo di una depressione nord-atlantica, fondamentale non solo per il tempo attuale ma anche per il prosieguo della seconda decade di Aprile!

Questo flusso freddo diretto nel Mediterraneo agirà da apri-pista per l'arrivo di altri fronti instabili. Il prossimo, atteso nel week-end, seguirà le sue stesse orme e avrà come obiettivo le regioni del centro e del sud. A seguire, per di più, l'aria fredda in quota si isolerà nel Mediterraneo e contribuirà ad un prolungato periodo instabile e temporalesco!

La prossima settimana, almeno fino al prossimo giovedì, potrebbe rivelarsi davvero turbolenta grazie alla presenza di aria più fredda in quota che inevitabilmente entrerà in contrasto con il riscaldamento dei suoli tipico del Sole primaverile. Gli accesi contrasti termici daranno sfogo a moti turbolenti da nord a sud, con conseguente formazione di rovesci e temporali. Questi fenomeni saranno più presenti su monti, colline e settori interni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 14 Aprile: piogge residue al nord, il maltempo si concentra su centro e sud Italia. Nuovo calo diffuso delle temperature!

Sabato 15 Aprile: maltempo e temporali sulle regioni del centro e del sud, temperature in ulteriore calo! Isolati rovesci al nord.

Domenica 16 Aprile: locali rovesci e temporali nei settori interni di centro e sud Italia, più stabile al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 17 Aprile: aria fredda in isolamento su centro e sud Italia, rischio rovesci e temporali frequenti. Rovesci e temporali sparsi anche sul nord Italia, specie su monti e colline. Temperature stazionarie.

Martedì 18 Aprile: tempo instabile specie nelle ore pomeridiani con acquazzoni e temporali diffusi! Colline e montagne nel mirino. Temperature stazionarie.

Mercoledì 19 Aprile: instabilità diffusa nei settori interni da nord a sud, rischio isolate grandinate. Temperature stazionarie.

Giovedì 20 Aprile: da confermare una possibile avvezione fredda più marcata al nord Italia, con rovesci e temporali intensi.

