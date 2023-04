Meteo 15 giorni: stabilità lontana dall'Italia...e per il 25 aprile?

Niente correnti atlantiche, ma niente stabilità sulla nostra Penisola. Anche oggi confermiamo in pieno la tesi dei giorni scorsi, ovvero la formazione di un potente anticiclone in sede scandinava che invierà correnti fresche orientali verso l'Italia e l'Europa centrale.

La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso dalla media degli scenari americana per venerdì 21 aprile:

Guardate dove andrà a finire l'alta pressione...addirittura a nord della Scozia. Notate inoltre come il Mediterraneo venga interessato da una confluenza tra aria fredda da est ed aria decisamente più temperata in risalita dal Mediterraneo verso l'Iberia. Questa congiuntura barica darà luogo a condizioni molto instabili sulla nostra Penisola, con rischio di rovesci e temporali alternati comunque a fasi soleggiate. Un tempo quindi non affidabile.

La mappa della probabilità di pioggia a scala italica mostra in sostanza quanto detto poco sopra. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Molte aree della nostra Penisola saranno abbracciate da una probabilità di pioggia elevata o molto elevata specie sui rilievi e le aree interne.

Volgendo lo sguardo oltre e dando un'occhiata al tempo del 25 aprile, la media degli scenari americana vede questo:

Alta pressione con massimo sulle Isole Britanniche e Mediterraneo ancora tra le braccia di una blanda depressione. Il tempo di conseguenza non potrà essere stabile, come mostra la mappa delle probabilità di pioggia a scala italica per la giornata suddetta:

Anche in questo caso, le aree interne e il settentrione saranno interessate da una probabilità di pioggia elevata o molto elevata; più bassa la medesima probabilità sulla Sardegna e sulla Sicilia.

