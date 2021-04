Meteo 7 giorni: TANTA PIOGGIA in arrivo al NORD fino a DOMENICA

Le piogge deboli che hanno interessato il nord e parte del centro negli ultimi 2 giorni, tenderanno ad intensificarsi da qui fino a domenica 2 maggio. Ciò non vuol dire che pioverà senza interruzione, ma i problemi dovuti alla tendenza pluviometrica reticente degli ultimi mesi, verranno in parte sanati con l'ausilio di due distinte perturbazioni.

La prima porterà il suo messaggio piovoso al nord e sull'alta Toscana nella giornata di domani, giovedi 29 aprile. Ecco le previsioni grafiche:

Le piogge più intense riguarderanno la fascia prealpina e l'alta pianura dove si avranno anche i primi temporali; tutto il nord verrà comunque preso da qualche pioggia che potrebbe sforare fino all'alta Toscana e al nord-est della Sardegna nell'arco della giornata.

Su tutte le altre regioni non avremo fenomeni e le temperature al meridione e sulla Sicilia inizieranno ad aumentare stante la prevista avvezione calda dal nord Africa.

Tra venerdi 30 aprile e la mattinata di sabato 1 maggio avremo rovesci concentrati tra la Liguria centro-orientale, la Lombardia, il nord-est e la Toscana, localmente a carattere temporalesco. Sul resto d'Italia il tempo resterà asciutto.

Saremo inoltre nel pieno dell'onda calda al sud e Sicilia con valori che in alcune zone potrebbero valicare i 30° in maniera anche relativamente agevole.

La seconda perturbazione, più intensa, inizierà ad interessare il nord-ovest a partire da sabato pomeriggio, per poi estendersi a tutto il nord e la Toscana tra la notte e la giornata di domenica 2 maggio. Ecco la mappa relativa alle ore centrali della giornata festiva domenicale:

Fronte freddo in azione al nord con rovesci corposi, in trasferimento verso il centro-sud che in questo frangente sarà ancora interessato da correnti calde africane.

La perturbazione in essere aprirà un corridoio di aria fresca da nord-ovest sull'Italia, con un tempo maggiormente variabile tra lunedi 3 e mercoledi 5 maggio:

Qualche fenomeno pomeridiano sarà possibile tra il nord-est e le aree interne dell'Italia centrale. Finirà definitivamente il caldo al sud stante l'arrivo di aria più fresca dai quadranti settentrionali che imporrà un regime fresco e gradevole su tutta l'Italia.

