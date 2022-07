Meteo 7 giorni: si delinea una settimana bollente per tante regioni

L'alta pressione sub-tropicale sarà protagonista in Italia ancora a lungo, probabilmente per almeno altri sette giorni. Eccetto qualche rara nota instabile, perlopiù in montagna, saranno Sole e caldo gli unici elementi della settimana.

Da mercoledì l'anticiclone invaderà con più vivacità il Mediterraneo e soprattutto il nord Italia, mentre da giovedì sarà inglobato l'intero Stivale.

Le temperature saliranno man mano fino a raggiungere i 36-37°C in molte località della Val Padana e delle aree interne del centro e del sud.

Insomma farà caldo ma non si prospetta un'ondata di caldo eccezionale. Sia chiaro, qualche isolato picco di 40°C nelle aree sottovento ai monti potrebbe palesarsi, soprattutto tra lunedì e martedì, ma nel complesso sarà una normale ondata di caldo (almeno fino al 20 luglio).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 13 luglio: isolati temporali sul medio-basso Adriatico al mattino, in rapida attenuazione. Tempo generalmente stabile su gran Italia, temperature in aumento al nord e alto Tirreno.

Giovedì 14 luglio: anticiclone in assestamento sulla nostra penisola. Tempo stabile e caldo a tratti intenso al nord e sull'alto Tirreno. Isolati temporali al sud e temperature di poco superiori alle medie.

Venerdì 15 luglio: caldo in ulteriore intensificazione e tempo stabile da nord a sud. Picchi di 36-37°C in pianura Padana, caldo più sopportabile al sud.

Sabato 16 luglio: caldo in intensificazione al centro e al sud. lieve calo termico al nord e possibilità di isolati forti temporali sul Triveneto.

Domenica 17 luglio: anticiclone su tutta Italia e caldo diffuso. Temperature più alte al centro e al sud, specie aree interne.

Lunedì 18 luglio: anticiclone predominante su tutta Italia, il caldo persiste e diventa afoso su coste e pianure.

Martedì 19 luglio: alta pressione su tutta Italia, il caldo insiste da nord a sud con picchi di 37°C.

