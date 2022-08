Meteo 7 giorni: settembre al via col MALTEMPO su diverse regioni, poi...

Mancano ormai poco meno di tre giorni al termine dell'estate meteorologica, una stagione per certi versi da dimenticare a causa della reiterata siccità e delle lunghissime ondate di caldo intenso che hanno avvolto tutta la penisola, soprattutto tra giugno, luglio e inizio agosto.

Ora il grande caldo è solo un ricordo già da parecchi giorni ed è ritornata un po' di instabilità convettiva tipica dell'estate, cosa che era a lungo mancata nella prima parte della stagione estiva. Anche questo week-end si sta rivelando piuttosto dinamico con acquazzoni e temporali diffusi da nord a sud, specie nei settori interni.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Ebbene gli ultimissimi giorni di agosto vedranno ancora la persistenza di correnti instabili al nord, mentre sulle regioni meridionali avremo pressione più alta e di conseguenza maggior stabilità.

L'avvio di settembre potrebbe rivelarsi molto instabile al nord e al centro a causa di nuove infiltrazioni dall'Atlantico, le quali garantirebbero la presenza di acquazzoni e temporali diffusi. Solo al sud vedremmo una situazione migliore ed anche temperature più alte.

Questa fase instabile potrebbe persistere fino al 3 settembre, dopodiché l'anticiclone sub-tropicale potrebbe tornare ad espandersi nel Mediterraneo tra 4 e 6 settembre, favorendo un miglioramento su buona parte della penisola, oltre che un aumento termico. Tuttavia non dovremmo imbatterci in ondate di caldo eccezionali.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 29 agosto: persiste l'instabilità pomeridiana e serale al nord, specie su monti e colline. Qualche temporale pomeridiano anche in Appennino specie su Molise, Campania, Basilicata, Calabria settentrionale. Temperature in aumento.

Martedì 30 agosto: acquazzoni e temporali diffusi al nord, localmente intensi in Val Padana. Isolati fenomeni nei settori interni del centro e raramente al sud. Stabile e caldo sulle coste, ma senza eccessi.

Mercoledì 31 agosto: l'estate meteorologica si chiude con l'instabilità ben presente al nord e al centro, specie su colline, monti e aree interne lontane dal mare. Temperature in aumento ovunque, specie al sud.

Giovedì 1 settembre: autunno meteorologico al via con possibile maltempo al nord, nubi e piogge in aumento anche al centro. Più stabile al sud. Temperature in generale calo.

Venerdì 2 settembre: maltempo al nord con piogge e temporali specie al nord-est. Fenomeni sparsi al centro e al sud Italia, localmente intensi nei settori interni.

Sabato 3 settembre: instabile al nord, isolati fenomeni al centro Italia. Più stabile e caldo al sud.

Domenica 4 settembre: anticiclone in netto rinforzo su tutta Italia, aumentano le temperature ovunque.

