Meteo 7 giorni: sali-scendi delle temperature, ondata di FREDDO improvvisa con TEMPORALI confermata

Mentre il maltempo torna ad interessare le regioni centrali ad opera di una perturbazione atlantica, lo sguardo volge inevitabilmente al fine settimana quando potrebbe concretizzarsi un'improvvisa ondata di freddo artico.

L'irruzione fredda, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, irromperà al nord Italia nel corso della giornata di sabato 9 aprile. Il fronte freddo invaderà gran parte del settentrione a suon di rovesci e temporali intensi che daranno luogo anche a isolati nubifragi e forti colpi di vento. Il nordest è al momento l'area che maggiormente potrebbe essere colpita dal maltempo.

Con il calo termico tornerà anche la neve sia sulle Alpi che in Appennino, a tratti fino in alta collina!

Tra sabato sera e domenica il fronte freddo transiterà anche al centro e al sud dove porterà non solo maltempo ma anche un deciso calo termico anche di oltre 10°C.

Il calo termico, tuttavia, sarà momentaneo e strettamente legato alla presenza dei fenomeni. Difatti già domenica le temperature saliranno repentinamente su tutto il nord e poi lunedì toccherà anche al centro e al sud.

I primi giorni della prossima settimana saranno nettamente più miti e stabili, in attesa però di un'altra ipotetica ondata di maltempo di stampo atlantico di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 7 aprile: ultimi fenomeni sul medio-basso adriatico e al sud, netto miglioramento in giornata. Temperature stazionarie.

Venerdì 8 aprile: rapido rinforzo dell'alta pressione e arrivo di aria mite sud-occidentale. Temperature in netto aumento, ma attenzione alle raffiche di garbino lungo l'Appennino, a tratti superiori ai 70-80 km/h.

Sabato 9 aprile: mattina stabile su gran parte d'Italia. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera al nord a causa di un'improvvisa irruzione artica. Rischio temporali e piogge intense su buona parte del nord, specie sul Triveneto. Dalla tarda sera instabilità in spostamento al centro Italia. Temperature in netto calo al nord a partire dal pomeriggio, stazionarie altrove.

Domenica 10 aprile: acquazzoni e temporali sul medio-basso Adriatico e al sud, migliora rapidamente al nord. Netto aumento termico al nord, forte calo al centro e al sud.

Lunedì 11 aprile: alta pressione su tutta Italia, temperature in sensibile aumento al centro e al sud.

Martedì 12 aprile: stabile e soleggiato, avvezione molto mite da sud-ovest in arrivo e ulteriore aumento termico da nord a sud.

Mercoledì 13 aprile: anticiclone e tempo stabile su tutta Italia con clima mite. Possibile peggioramento sul finire della giornata a partire da ovest.

