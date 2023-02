Meteo 7 giorni: MITEZZA in settimana, poi parvenze d'inverno!

L'alta pressione ci farà compagnia almeno fino a domenica, ormai questo è accertato, ma il prosieguo di febbraio resta estremamente incerto e ricco di insidie. Già ad inizio prossima settimana assisteremo ai primi segnali di cambiamento sul Mediterraneo ad opera di correnti un po' più fredde settentrionali che riusciranno, quantomeno, a riportare le temperature attorno alle medie del periodo.

Ma il maltempo? Ebbene almeno per un'altra settimana possiamo scordarci ondate di maltempo rilevanti o ondate di freddo degne di nota in grado di portare piogge benefiche per le pianure e nevicate intense per le montagne. Il passaggio instabile previsto tra lunedì 20 e martedì 21 sarà molto blando e relegato alle regioni centrali e meridionali.

Qualche chance invernale più marcata potrebbe giungere dopo il 24 febbraio, come già discusso in questo articolo. Ma per quelle ipotetiche occasioni dovremo attendere maggiori dettagliati aggiornamenti dei centri di calcolo.

Per il momento dovremo fare i conti con l'anticiclone sempre più radicato nel Mediterraneo, il quale porterà anche parecchie nubi basse da qui al termine della settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 16 febbraio: anticiclone su tutta Italia, aumentano le nubi basse sulle coste tirreniche. Sereno al nord e lato adriatico. Temperature in aumento.

Venerdì 17 febbraio: giornata stabile grazie all'alta pressione. Nubi basse sulle regioni tirreniche. Temperature in ulteriore aumento da nord a sud.

Sabato 18 febbraio: poche variazioni, l'anticiclone persiste sul Mediterraneo e l'Europa centrale. Nubi basse di notte e di giorno dalla Liguria alla Sicilia, su tratti tirrenici, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.

Domenica 19 febbraio: possibile lento cedimento dell'alta pressione e arrivo di infiltrazioni fredde dai Balcani verso le regioni adriatiche. Temperature in calo a partire dal nord.

Lunedì 20 febbraio: aria più fredda verso il lato adriatico e il sud, possibile ritorno di piogge sparse e nevicate in alta collina. Sempre sereno al nord e alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Martedì 21 febbraio: precipitazioni sparse al sud, in via di miglioramento. Più soleggiato altrove. Temperature in calo netto.

Mercoledì 22 febbraio: generalmente stabile da nord a sud ma temperature in lento calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località