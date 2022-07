Meteo 7 giorni: le perturbazioni latitano, CALDO ancora predominante

Sole, caldo e "bel tempo": saranno queste le parole chiave principali della settimana. L'alta pressione, infatti, è in nuova espansione verso est ed anche questa volta sarà molto difficile da scardinare esattamente come è avvenuto nelle precedenti occasioni di questa caldissima estate.

Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici è evidente la persistenza dell'anticiclone africano nel Mediterraneo almeno fino ad inizio prossima settimana, con giornate via via sempre più calde e afose da nord a sud.

L'obiettivo principale del caldo sarà il nord Italia e l'alto Tirreno, dove in settimana raggiungeremo picchi di 36-37°C (come anticipato in questo articolo). Nel week-end avremo un aumento termico anche al centro e al sud, mentre il nord vivrà un paio di giorni leggermente meno caldi e caratterizzati, occasionalmente, da qualche temporale serale.

A proposito dei temporali: qualche fenomeno potrebbe manifestarsi tra martedì e mercoledì mattina prevalentemente al nordest e sul lato adriatico.

Di perturbazioni organizzate nemmeno l'ombra: a parte qualche rapido temporale proseguirà l'assenza di precipitazioni organizzate specie al nord, pertanto la siccità non potrà che rafforzarsi ulteriormente.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 12 luglio: temporali sparsi al nord, in estensione anche al centro e alle zone interne del sud tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie.

Mercoledì 13 luglio: isolati temporali sul medio-basso Adriatico al mattino, in rapida attenuazione. Tempo generalmente stabile su gran Italia, temperature in aumento al nord e alto Tirreno.

Giovedì 14 luglio: anticiclone in assestamento sulla nostra penisola. Tempo stabile e caldo a tratti intenso al nord e sull'alto Tirreno. Isolati temporali al sud e temperature di poco superiori alle medie.

Venerdì 15 luglio: caldo in ulteriore intensificazione e tempo stabile da nord a sud. Picchi di 36-37°C in pianura Padana, caldo più sopportabile al sud.

Sabato 16 luglio: caldo in intensificazione al centro e al sud. lieve calo termico al nord e possibilità di isolati forti temporali sul Triveneto.

Domenica 17 luglio: anticiclone su tutta Italia e caldo diffuso. Temperature più alte al centro e al sud, specie aree interne.

Lunedì 18 luglio: anticiclone predominante su tutta Italia, il caldo persiste e diventa afoso su coste e pianure.

